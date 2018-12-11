Стадный инстинкт: о числе должников за услуги ЖКХ

Москва, , 14:37 — REGNUM Данные по количеству неплательщикам за услуги ЖКХ обусловлены совокупностью различных факторов, которые могли на это повлиять. Все зависит как от экономических, так и от чисто субъективных, социально-эмоциональных моментов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Аудиторской компании «АИП» Сергей Елин.

«С точки зрения экономики роль играют курсы валют и стабильность рубля. Также влияет и снижение доли экономически активного населения — людям становится все сложнее оплачивать услуги. К тому же надо понимать, что это зависит и от самого региона. К примеру, если отключат горячую воду, то в северных регионах это будет ощущаться более болезненно, чем в южных», — пояснил эксперт.

Плюс ко всему имеет значение так называемый «стадный инстинкт». То есть если сосед не платит, то почему я должен платить? Такое можно нередко заметить. Эффективность работы служб ЖКХ с должниками — это тоже важный фактор. В Подмосковье, например, иногда доходило до того, что заколачивали канализацию, отключали воду и т. д.

«Во многих российских управляющих компаниях есть телефоны автоматических дозвонщиков, которые напоминают о задолженностях каждые три дня. Все перечисленное в совокупности дает такую картину, однако степень влияния каждого фактора здесь будет оценить сложно», — считает Елин.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что по данным Росстата. В регионах имеются больших долги за услуги ЖКХ. На первом месте — Ставропольский край (33,8%), на втором — Кабардино-Балкария (28,5%), на третьем — Чувашия и Тува (по 25%).

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