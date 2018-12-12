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Лукашенко возмущается «развалом» — но Белоруссии это не помогает

Экономика

Лукашенко снова вскрыл порочность «белорусской модели»

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Лукашенко возмущается «развалом» — но Белоруссии это не помогает
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 12 декабря 2018, 01:05 — REGNUM  Новые выговоры от президента Белоруссии Александра Лукашенко, полученные Советом министров этой страны в начале декабря, содержали в себе обвинения в развале в госсекторе и хронических проблемах в социалке. Почему, несмотря на возмущение президента, порочное устройство «белорусской модели» экономики не желает исправляться, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Судя по результатам, первая и главная беда белорусской экономики — это ручное управление, включающее неэффективную кадровую политику. При этом благие цели, оставленные перед белорусскими управленцами, не достигаются, несмотря на жесткие меры, включая повышение пенсионного возраста, а государственные предприятия, которые планировалось модернизировать и сделать более эффективными, в результате «талантливого управления» требуют непрерывного вливания государственных средств.

Самое грустное, что ситуация эта повторяется из раза в раз, и теперь общебелорусское положение можно охарактеризовать как уже очевидный социально-экономический кризис. В следующем году должны состояться парламентские и президентские выборы, к которым страна подойдет с полумиллионной армией «тунеядцев», коих правительство не желает признавать безработными, с бедностью и провалом задач по достижению «устойчивого развития».

Читайте статью Белоруссия: полмиллиона «тунеядцев» и «развал» госпредприятий и другие публикации Сергея Артёменко о белорусской политике.

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