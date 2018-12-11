Киргизские чиновники готовят население к повышению цен на электроэнергию

Бишкек, , 12:26 — REGNUM Задолженность энергетических компаний перед министерством финансов Киргизии превышает 109 млрд сомов (103,8 млрд рублей). Об этом заявил завсектором планирования и прогнозирования в электроэнергетике госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Мирлан Дуйшенбиев, выступая на заседании тематического круглого стола.

При этом чиновник отметил, что повышение тарифов на электроэнергию до 1,6 сома (1,52 рубля) позволит им более эффективно выплачивать долги, а также провести реконструкцию и модернизацию оборудования.

Схожую точку зрения озвучила заместитель председателя госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова, высказавшаяся за повышение тарифов на электричество до 1,65 сома (1,57 рубля).

«Потребление с каждым годом увеличивается. Согласно анализу, 11,4% абонентов потребляют свыше 700 киловатт-часов в месяц. Затраты энергокомпаний выросли на 2,7 млрд сомов (около 2,6 млрд рублей) из-за полученных кредитов. Доходы тоже растут. Если сравнивать 2014 и 2017 годы, они выросли на 7,3 млрд сомов (около 7 млрд рублей). Компании окупают свои потери, поэтому им выгодно сокращать их», — подытожила она.

ИА REGNUM напоминает, что себестоимость киловатт-часа электроэнергии, выработанной Токтогульской ГЭС (крупнейшим энергообъектом Киргизии), составляет 0,16 сома (0,15 рубля) за один киловатт-час.

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При этом тарифы для бытовых потребителей с 2015 года установлены на уровне 0,77 сома (0,73 рубля) за киловатт-час при соблюдении лимита в 700 киловатт-часов в месяц (в высокогорных районах — 1000 киловатт-часов), а при превышении — уже 2,16 сома (2,05 рубля). Для предприятий и коммерческих потребителей — 2,2 сома (2,09 рубля).

Отметим, что по информации Нацэнергохолдинга Киргизии, изношенность электрических сетей в республике достигает 70%.