В Екатеринбурге депутаты утвердили бюджет на 2019 год в первом чтении

Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты городской думы приняли муниципальный бюджет на 2019 год в первом чтении. Решение принято в ходе седьмого заседания гордумы VII созыва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В проекте бюджета предусмотрены доходы в размере 40,9 млрд рублей и расходы — 43,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,2 млрд рублей. Также документ предусматривает увеличение расходов на содержание муниципальных органов власти на 400 млн рублей.

Как пояснила исполняющая обязанности начальника департамента финансов Екатеринбурга Анна Турунцева, увеличение расходов на содержание муниципальных органов власти связано с увеличением оплаты труда, оплаты коммунальных услуг и иных расходов. Она уточнила, что проект бюджета прошёл согласование в отраслевых комиссиях думы.

Против принятия бюджета в первом чтении выступили депутаты фракции КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты городской думы проголосовали за внесение изменений в муниципальный бюджет 2018 года. Согласно принятому решению доходы города составят 42,3 млрд рублей, а расходы — 43,8 млрд.