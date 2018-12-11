В период летней навигации на Лене доставлено более 183 тысяч тонн грузов

Якутск, , 07:45 — REGNUM Итоги завоза грузов по реке Лене в период навигации 2018 года и основные задачи на 2019 год обсудили на заседании в Якутске представители экспертного совета Росморречфлота, правительства Якутии, Иркутской области и Чукотки, сообщила пресс-служба компании «Газпром».

"На заседании было отмечено, что в ходе навигации 2018 года по реке Лене завезено 183,5 тысячи тонн грузов, выгрузка осуществлялась в пунктах назначения: Витим, Пеледуй, Ленск, Чапаево, Кресты, Солянка», — говорится в сообщении.

По предварительно оценке, завод в навигацию 2019 года может увеличиться более чем наполовину — до 300 тысяч тонн. В основном это будут трубы большого диаметра для строительства линейной части магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Ковыкта — Чаянда.

ООО «Газпром комплектация» с июля 2014 года координирует работу Единого логистического центра ПАО «Газпром», который управляет организацией доставки грузов в рамках реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром» — обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода «Сила Сибири»

Всего за четыре года для нужд Восточной газовой программы в навигацию по реке Лене и по федеральной зимней автотрассе «Вилюй» доставлено до объектов строительства порядка 2 миллионов тонн оборудования, материалов и строительной техники.

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