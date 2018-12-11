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В Перу открылся сервисный центр российских вертолётов

Экономика

На ближайшую пятилетку запланирован ремонт около 40 вертолетов

Лима, 11 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  Центр технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства Helicentro Peru начал свою работу на базе ВВС Перу SEMAN в Лиме, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Запуск сервисного центра состоялся на торжественной церемонии, в которой приняли участие гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов, главнокомандующий ВВС Перу Родольфо Гарсия Эскерре.

Как пояснил Богинский, открытие центра имеет стратегически важное значение, поскольку позволит выполнять все виды ремонта и обслуживания без вывоза фюзеляжей из южноамериканской страны.

«Несмотря на то, что центр только начал работу, он уже обеспечен заказами до 2023 года — в ближайшее пятилетие запланирован ремонт порядка 40 вертолетов», — сказал глава российского холдинга.

В свою очередь, Кладов отметил, что в сегодня в Перу эксплуатируется более 100 российских вертолетов, а открытие сервисного центра значительно укрепляет позиции Ростеха в Латинской Америке.

АО «Вертолеты России» (входит в Ростех) — один из ключевых поставщиков вертолетной техники в мире, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг создан в 2007 году. Головной офис расположен в Москве.

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