В Перу открылся сервисный центр российских вертолётов

Лима, , 07:29 — REGNUM Центр технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства Helicentro Peru начал свою работу на базе ВВС Перу SEMAN в Лиме, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Запуск сервисного центра состоялся на торжественной церемонии, в которой приняли участие гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов, главнокомандующий ВВС Перу Родольфо Гарсия Эскерре.

Как пояснил Богинский, открытие центра имеет стратегически важное значение, поскольку позволит выполнять все виды ремонта и обслуживания без вывоза фюзеляжей из южноамериканской страны.

«Несмотря на то, что центр только начал работу, он уже обеспечен заказами до 2023 года — в ближайшее пятилетие запланирован ремонт порядка 40 вертолетов», — сказал глава российского холдинга.

В свою очередь, Кладов отметил, что в сегодня в Перу эксплуатируется более 100 российских вертолетов, а открытие сервисного центра значительно укрепляет позиции Ростеха в Латинской Америке.

АО «Вертолеты России» (входит в Ростех) — один из ключевых поставщиков вертолетной техники в мире, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг создан в 2007 году. Головной офис расположен в Москве.

Читайте также: Опыт войны в Сирии учтут при модернизации российских вертолетов