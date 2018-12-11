Владельца компании-застройщика Татарии пытаются обанкротить: дело дольщиков

Казань, , 05:59 — REGNUM Директора и владельца ООО «Фон-Ривьера», фигуранта уголовного дела о крупном хищении средств у дольщиков Диану Ахметзянову, аффилированную с холдингом «Фон» небезызвестного в Татарии бизнесмена Анатолия Ливады, снова требуют признать банкротом как физическое лицо. Соответствующий иск подало ООО «СБК Стекло» из Москвы, к производству он пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ахметзянова является единственным собственником и директором ООО «Фон-Ривьера». Последнее — застройщик, учреждено в марте 2005 года. Диана Ахметзянова фигурировала в уголовном деле главы холдинга «ФОН» Анатолия Ливады. Дело было возбуждено в 2015 году, и в отличие от Ливады в отношении Ахметзяновой была выбрана подписка о невыезде, а не арест. Ущерб по делу первоначально превышал 2,3 млрд рублей, а число пострадавших долевых участников составляло более 3,2 тыс. человек.

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На сегодня ООО «Фон-Ривьера» объявлено банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Ильфар Сабиров. Долги, выставленные кредиторами и включенные в реестр перед переходом к банкротству на сентябрь 2017 года, составляли 1 994 940 227,64 рубля. Среди кредиторов — большое количество дольщиков, вложивших свои средства в дома, возводимые ООО.

Попытка обанкротить Диану Ахметзянову не первая. Ранее санируемый «Тимер банк» пытался признать ее несостоятельной за долги, поручителем по которым она выступала, но суд отклонил претензии.

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В этот раз иск к Ахметзяновой подало ООО «СБК Стекло», сумма исковых требований — 619 371 188,59 рубля. Компания известна тем, что ранее пыталась обанкротить другое предприятие группы «ФОН» — завод по производству кирпича, черепицы «Клюкер». Попытка обанкротить ООО «Клюкер» была сделана в мае 2015 года и речь шла о долге 613 517 112, 64 рубля, на который продолжали начислять проценты. Вероятно, что именно его и выставляет ООО в качестве обоснования претензий к Ахметзяновой. Подробности иска пока неизвестны, дело к производству не принято.

Напомним, в Татарии свои квартиры ожидают более 4,4 тыс. обманутых дольщиков, в «дорожную карту» включены 27 недостроенных домов. Два основных проблемных застройщика — компании «Свей» и «ФОН». Обе банкротятся, руководители обоих — фигуранты уголовных дел.