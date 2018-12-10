Годовая инфляция на Украине выросла до 10%

Киев, , 23:57 — REGNUM На Украине уровень годовой инфляции возрос до 10% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сказано в отчёте госстата, опубликованном 10 декабря на официальном сайте ведомства.

По сравнению с октябрём 2018 года инфляция выросла до 8,9%, а рост цен на продукты потребления слегка замедлился — с 1,9% в ноябре до 1,4%.

В ноябре 2018 года дороже всего стали овощи — цена выросла на 9,1%, в то же время фрукты подешевели на 4,5%.

Тарифы в целом выросли на 6,1%, хотя больше всего подорожал газ — на 22,9%.

Напомним, по оценке украинских экспертов, Украине нужно ещё десять лет, чтобы выйти на экономические показатели предмайданного 2013 года.

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Это на десять лет быстрее, чем предполагал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.