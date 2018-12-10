Гройсману нужно 10 лет, чтобы выйти на соцпоказатели 2013 года — эксперт

Киев, , 14:51 — REGNUM Украинские эксперты отмечают снижение реального уровня доходов украинцев. В частности, директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что с этим составом правительства Украины жителям страны придется ждать еще около 10 лет, чтобы выйти на уровень благосостояния 2013 года. Об этом Охрименко заявил 10 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если сравнивать с 2017 годом, да, действительно доходы выросли… А если сравнить с 2013 годом, к сожалению, еще не достигли. В 2014—2015 гг. был большой кризис. Потрясло нас очень сильно. Сейчас доходы как бы растут, но медленно… Безусловно, номинальные зарплаты выросли, но и затраты выросли, начиная с коммунальных услуг и заканчивая ценами на газ», — добавил Охрименко.

При этом украинский эксперт-международник, правозащитник Владимир Чемериз отметил, что власти Украины установили прожиточный минимум, который не соответствует реальному росту инфляции.

«Что касается Госстата, думаю, цифрам можно доверять. Вопрос не в том, что украинцы стали жить богаче, а вопрос в том, что они меряют от уровня прожиточного уровня? Рост прожиточного уровня смешной и даже не учитывает инфляции. Можно устанавливать низкий прожиточный минимум и говорить, что у нас всё больше украинцев получает больше прожиточного минимума. Конечно, это не имеет никакого отношения к реальному положению людей, к реальной бедности, которая сегодня в Украине», — сказал Чемериз.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря государственная служба статистики Украины проинформировала, что доля населения со среднедушевыми доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1700 грн. или 61 долл.) в I полугодии 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 п.п. и составила 2%. По данным статистического ведомства, в I полугодии 2018 года меньше прожиточного минимум на месяц получали 0,8 млн граждан (годом ранее — 1,4 млн человек).

При этом доля населения со среднедушевыми доходами ниже фактического размера прожиточного минимума сократилась в 1,2 раза до 32%. В I полугодии 2018 года меньше 3233,33 грн. (116 долл.) получали 12,2 млн человек (в прошлом году — 15,2 млн человек). Больше прожиточного минимума получали 26,3 млн украинцев, или 68% (в прошлом году — 23,5 млн человек, 61%).

Напомним, на Украине среднемесячный размер законодательно установленного прожиточного минимума в I полугодии 2017 года — 1570,67 грн. (56 долл.), в I полугодии 2018 года — 1700,0 грн. на одного человека в месяц.