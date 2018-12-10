На Украине рассказали о средней стоимости растаможки автомобилей

Киев, , 22:48 — REGNUM В среднем легализация иностранного авто на территории Украины обходится владельцу в $2372, сообщили в государственной фискальной службе (ГФС) Украины, сказано 10 декабря на официальном сайте ведомства.

«В целом с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления транспортного средства на иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн (более $2,3 млн), экономия граждан составила 38,6 млн грн (почти $1,4 млн)», — сказано в сообщении.

Напомним, польские СМИ сообщили о том, что ежедневно сотни граждан Украины снимают свои автомобили с регистрации.

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Одновременно, на границе с Украиной стали образовываться стихийные кладбища автомобилей, брошенных украинскими владельцами.

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