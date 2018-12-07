В Польше граждане Украины массово снимают авто с регистрации

Перемышль, Польша, , 20:25 — REGNUM Ежедневно 80−100 граждан Украины снимают с регистрации свои автомобили, заявил пресс-секретарь мэра польского города Перемышль Витольд Вольчик, сообщил 6 декабря новостной ресурс nowiny24.pl.

Наплыв желающих начался 30 ноября:

«Каждый день в наш отдел коммуникации обращаются сотни украинцев, которые хотят снять с регистрации автомобиль, который был в совместной собственности с поляком», — рассказал Вольчик.

Граждане Украины платят около 7 тыс. в рублёвом эквиваленте за отказ от совместного владения автомобилем, а затем получают временные номера и выезжают на территорию Украины.

Поскольку растаможка автомобилей старше 15 лет на Украине нецелесообразна, польские автоперекупщики предлагают выкупить такие машины у украинских хозяев за половину стоимости.

Напомним, после вступления в силу новых правил растаможки иностранных автомобилей, многие украинские владельцы бросают свои транспортные средства недалеко от польской границы и возвращаются на Украину пешком.

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