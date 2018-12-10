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Фондовый рынок США начинает неделю в «красной зоне»

Экономика

Индекс Dow Jones снизился до 24 239,75 пункта

Нью-Йорк, США, 10 декабря 2018, 19:33 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США начали торги понедельника разнонаправленно, однако в целом торги проходят в «красной зоне», 10 декабря передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 149,20 пункта (0,61%), до 24 239,75 пункта, индекс S&P 500 снизился на 11,91 пункта (0,45%), до 2621,17 пункта. В то же время индекс Nasdaq вырос на 10,97 пункта (0,16%), до 6980,23 пункта.

«Высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает рост акций Qualcomm, Microsoft и Intel. В то же время, по индексу может ударить продолжающееся падение котировок Apple.

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