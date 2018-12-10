Свердловские депутаты решили передать дорогу федеральным властям

Екатеринбург, , 18:42 — REGNUM В свердловском заксобрании решили отдать южный обход Каменска-Уральского в федеральную собственность. С передачей автодороги согласились члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Члены комитета посчитали, что выгоднее отдать обход федеральным властям, чем тратить 37 млн рублей на его ремонт и содержание. Сэкономленные деньги депутаты потратят на другие дороги. А финансирование там понадобится — около 57% дорог, принадлежащих области, находятся в недоремонте. Однако 37 млн рублей могут показаться каллей в море, ведь чтобы отремонтировать все дороги, требуется потратить по 23 млрд рублей ближайшие три года. Впрочем, таких денег в бюджете сейчас нет, заявил глава комитета Владимир Никитин.

Руководитель комитета также напомнил, что области принадлежит более 11 тысяч километров дорог на территории региона. Это, по данным сайта областного министерства транспорта, менее половины всех дорог. Федеральным властям принадлежит менее 10%, области — около 35%. Остальные дороги оставлены муниципалитетам.

Напомним, в бюджете Свердловской области на 2019 год выделили около 16 млрд рублей на дорожный фонд. 4 декабря 2018 года депутаты Заксобрания приняли главный финансовый документ области в третьем чтении.

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