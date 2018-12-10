Юрлиц предлагают штрафовать за перепланировку офисов и первых этажей

Москва, , 18:12 — REGNUM Законопроект о штрафах за перепланировку нежилых помещений внесли в Госдуму депутаты, среди которых зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Сейчас КоАП предусматривает ответственность граждан за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Авторы обратили внимание на то, что ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются.

«В тоже время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица», — указали депутаты.

В этой связи они предлагают штрафовать в размере до 50 тыс. рублей юрлиц и должностных лиц за самовольную перепланировку неживых помещений, в том числе офисов и апартаментов.