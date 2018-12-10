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Всемирный банк выдал «продовольственный» кредит Бангладеш

Экономика

Деньги в размере полумиллиарда долларов пойдут на помощь малым и средним производителям

Дакка, 10 декабря 2018, 17:10 — REGNUM  Кредит в размере 500 млн долларов для количественного и качественного улучшения продовольственного обеспечения в Бангладеш на днях выдан Всемирным банком, сообщает 10 декабря Синьхуа.

Средства выделяются на поддержку проектов животноводства и молочной промышленности, повышение производительности мелких, средних и малых хозяйств и предприятий, которые насчитываются в стране.

В настоящее время в Бангладеш существует серьезный дефицит яиц, мяса и молока, который покрывается импортом и внешними заимствованиями.

Отметим, что реализация проектов Всемирного банка, как и других международных финансовых структур, как правило обставляется рядом условий, выгодных кредиторам и частным компаниям стран Запада, прежде всего США, которые они представляют.

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Животноводство
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