Всемирный банк выдал «продовольственный» кредит Бангладеш

Дакка, , 17:10 — REGNUM Кредит в размере 500 млн долларов для количественного и качественного улучшения продовольственного обеспечения в Бангладеш на днях выдан Всемирным банком, сообщает 10 декабря Синьхуа.

Средства выделяются на поддержку проектов животноводства и молочной промышленности, повышение производительности мелких, средних и малых хозяйств и предприятий, которые насчитываются в стране.

В настоящее время в Бангладеш существует серьезный дефицит яиц, мяса и молока, который покрывается импортом и внешними заимствованиями.

Отметим, что реализация проектов Всемирного банка, как и других международных финансовых структур, как правило обставляется рядом условий, выгодных кредиторам и частным компаниям стран Запада, прежде всего США, которые они представляют.