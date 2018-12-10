У жителей Казахстана осталось три недели на регистрацию мобильных телефонов

Астана, , 13:59 — REGNUM Депутаты парламента Казахстана опасаются, что не все казахстанцы и гости республики успеют вовремя зарегистрировать свои мобильные телефоны и планшеты, из-за чего останутся без связи.

По мнению народных избранников, поскольку на выполнение этой обязательной процедуры у владельцев мобильных устройств осталось лишь три недели, то это может привести к ажиотажу, сравнимому с тем, что царил после введения временной прописки.

В ответ на это замечание министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что несмотря на имеющиеся сложности, люди не останутся без мобильной связи в новогоднюю ночь.

«Конечно, все люди переживают, но так и не идут, не регистрируют. Здесь важный вопрос, у нас 26 миллионов пользователей, а население Казахстана — 18 миллионов человек, то есть люди по нескольку телефонов имеют, по 3 — 4 телефона. Сейчас порядка 70% населения уже зарегистрировано. Еще 2% — 3% устройств не подлежат регистрации», — констатировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Казахстане было принято постановление о введении обязательной для всех жителей и гостей республики регистрации мобильных телефонов и планшетов — привязки IMEI-кодов этих устройств к SIM-карте и ИНН абонента. Новые правила по использованию устройств мобильной связи вступают в силу с 1 января 2019 года. Незарегистрированные абоненты не смогут воспользоваться услугами сотовой связи и мобильного интернета.

Отметим, что по официальным данным министерства информации и коммуникаций Казахстана, на настоящий момент из имеющихся у казахстанцев 26 миллионов мобильных телефонов и планшетов по IMEI-коду зарегистрировано только 14 миллионов.