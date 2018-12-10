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В Казахстане планируют снизить стоимость мобильной связи для учителей

Экономика

Стоимость услуг связи в рамках тарифного плана для учителей уменьшится на 50%

Астана, 10 декабря 2018, 13:56 — REGNUM  Мобильные операторы Казахстана снизят стоимость услуг мобильной связи для учителей, заявил заместитель министра информации и коммуникации республики Дарын Туяков, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».

По словам чиновника, компания «КаР-Тел» (Beeline) предложила внедрить новую линейку тарифных планов. В частности, стоимость услуг связи в рамках тарифного плана для учителей уменьшится на 50%. Предложение с новыми тарифами также поступило от Kcell.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем услуг мобильной связи в Казахстане в денежном выражении составил 162,8 млрд тенге ($446 млн), что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем услуг сотовой связи в Казахстане сократился на 0,3%

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