Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн

Астана, , 13:39 — REGNUM По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Средства выделены в рамках первого блока программы рефинансирования, куда включены ипотечные заемщики, получившие займы в период с 2004 по 2009 год. Второй блок включает займы, полученные до 1 января 2016 года.

В рамках второго блока банками одобрено 5 131 заявка на сумму 40,1 млрд тенге ($108 млн) и рефинансировано 3 845 займов на сумму 27,8 млрд тенге ($75 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября банки Казахстана одобрили 25 278 кредитов на сумму 156,8 млрд тенге ($418 млн по курсу на 12 ноября), а также рефинансировали 23 286 займов на сумму 134,9 млрд тенге ($360 млн по курсу на 12 ноября).

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