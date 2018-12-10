Стабильность нефтяного рынка гарантирована полгода — эксперт

Москва, , 12:20 — REGNUM Цены выросли после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые производители, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия в тяжелом весе, 7 декабря заявили, что сократят поставки нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки (при сокращении на 800 тыс. баррелей в сутки, запланированном членами ОПЕК) и 400 тыс. баррелей в сутки странами, не связанными с этой группой, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Крупные участники рынка также понимают, что закрытие нефтяного месторождения Эль-Шарара в Ливии, что составило сокращение добычи на 315 000 баррелей в день также помогло поднять цены Brent. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США были слабее, однако упали на 10 центов с их последнего уровня восстановления до $52,51 за баррель, что снизилось из-за роста добычи в США, поскольку бум американской нефтяной промышленности не участвует в объявленных сокращениях», — пояснил эксперт.

Между тем две крупнейшие экономики мира — Соединенные Штаты и Китай — вовлечены в торговую войну, которая угрожает замедлить глобальный рост, и подрывает настроения инвесторов. На этом фоне может возникнуть снижение спроса на нефть, что окажет давление на цены. Но в целом настроения довольно оптимистичные.

«В глобальном смысле стало ясным, что следующие шесть месяцев стабильность нефтяного рынка гарантирована. В этой связи цена на нефть будет стремиться к ценовым уровням $67. за баррель нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI диапазон составит до $55 за баррель», — считает Гасанов.

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