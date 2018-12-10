Оператор речных круизов «Водоходъ» нацелился на иностранцев

Москва, , 11:02 — REGNUM Крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ» намерен сфокусироваться на работе с иностранными туристами в «люксовом» сегменте. В связи с этим компанию покинет ее гендиректор Александр Трофимов. Об этом пишет 10 декабря «Коммерсантъ».

Отмечается, что временно исполнять обязанности гендиректора будет совладелец компании Ришат Багаутдинов. По информации издания, Трофимов не согласился с предложением о повышении на 50% стоимости тура с 2020 года и переориентировании предприятия на зарубежных клиентов.

Источники газеты располагают сведениями, что «Водоходъ» будет заниматься арктическим туризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что Ростуризм представил федеральный проект «Гастрономическая карта России». В частности, был представлен гастрономический потенциал российской Арктики. В Арктике туристы смогут попробовать различные деликатесы Баренцева моря — это краб, гребешок, икра морских ежей, кумжа, сиг из Ловозера, а также туристам должна понравиться оленина разнообразного приготовления: колбасы и снэки и дикие ягоды, отметили в ведомстве.

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