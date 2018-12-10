«Самим себе, что ли, спасибо нам говорить?»: о заявлении Чубайса

Москва, , 10:58 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что стоит отдать должное главе Роснано Анатолию Чубайсу — уже 25 лет его заявления вызывают бурю эмоций. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его заявление по поводу необходимости сказать «спасибо» бизнесу, он, в частности, отметил:

«Надо отдать должное Анатолию Борисовичу — уже 25 лет его заявления вызывают бурю эмоций. Причем он говорит все эти годы примерно одно и то же (конечно, при важных нюансах, вызванных колебанием политической линии, к которой Чубайс крайне чуток). Если рассматривать нынешнее заявление как пиар-ход, он явно удался. Да и вообще — неужели кто-нибудь ожидал от Чубайса других слов, вроде покаяния и признания приватизации 90-х преступлением?

А если по сути, то слова Чубайса носят провокационный характер. Прежде всего потому, что разделяют общество на чистых и нечистых. На бизнес и «толпу», быдло, которое должно этой элите в ножки кланяться. Это ведь мы, жители России, и в «мерседесах», и в собесах. Самим себе, что ли, спасибо нам говорить?

Тем более, что и кланяться бизнесу (в чубайсовском понимании) не за что. Мы же помним эту краснопиджачную гвардию 90-х, выдвинувшую из своих рядов пресловутых олигархов. Это они, что ли, помогали стране? Это от них мы видели хоть копейку на социальные нужды?

Да, бизнес сегодняшний изменился, но только потому, что его заставило это сделать государство. Все сравнительно значимые проекты осуществляется госкорпорации, то есть на наши с вами деньги. А как там с этим, кстати, у чубайсовского Роснано? Никак, что и неудивительно при таком боссе».

Напомним, ранее на Общероссийском гражданском форуме глава Роснано Анатолий Чубайс назвал «инфантильным» российское общество, отметив, что оно «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».

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