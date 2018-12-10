Объем добычи медной руды в Казахстане вырос на 5%

Астана, , 10:40 — REGNUM За десять месяцев 2018 года в Казахстане объем добычи медной руды вырос на 5,4%, до 85,5 млн тонн, медных концентратов — на 10,9%, до 10,4 млн тонн. Об этом 10 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период добыча медно-цинковых руд сократилась на 1,7%, до 4,1 млн тонн, добыча меди в медном концентрате выросла на 29,4%, до 470,5 тыс. тонн.

Напомним, Казахстан занимает седьмое место в мире по объему добычи меди. Республика экспортирует более 92% меди. Добыча осуществляется в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях.

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