В Якутии северный завоз осуществлён уже на 15%

Якутск, , 10:21 — REGNUM Северный завоз в Якутии идёт в этом году хорошими темпами. План по перевозке жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом в зимний период выполнен уже на 15%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«План составляет 637,5 тысяч тонн. Из них на сегодня перевезено около 99 тысяч тонн — 15%», — сообщили телеканалу Якутия24 в Госкомобеспечения республики.

ГУП ЖКХ Якутии при плане 537,5 тысяч тонн тепло-энергетических ресурсов на данный момент перевезено 81,6 тысяч тонн (15%), компания «Сахаэнерго» доставила 33% грузов от плана 50,5 тысяч тонн, «Теплоэнергосервис» при плане 18 тысяч тонн сегодня перевез 600 тонн (3,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году северный завоз в республике был затруднён погодными условиями — в некоторых районах Якутии из-за тёплой погоды и обилия снега реки долго не замерзали. В несколько населённых пунктов грузы пришлось доставлять в авральном режиме — зимники были открыты там только в феврале — марте.

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Это стало причиной того, что у руководства республики появились планы изменения схемы северного завоза и увеличивать запасы топлива и продуктов в населённых пунктах.