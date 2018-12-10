Понедельник, 10 Декабря 2018 года
11:58:26 МСК

В Якутии северный завоз осуществлён уже на 15%

Экономика

Перевезено уже около 99 тыс. тонн жизненно важных грузов

Якутск, 10 декабря 2018, 10:21 — REGNUM  Северный завоз в Якутии идёт в этом году хорошими темпами. План по перевозке жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом в зимний период выполнен уже на 15%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутия тратит на северный завоз порядка 30 млрд рублей в год

«План составляет 637,5 тысяч тонн. Из них на сегодня перевезено около 99 тысяч тонн — 15%», — сообщили телеканалу Якутия24 в Госкомобеспечения республики.

ГУП ЖКХ Якутии при плане 537,5 тысяч тонн тепло-энергетических ресурсов на данный момент перевезено 81,6 тысяч тонн (15%), компания «Сахаэнерго» доставила 33% грузов от плана 50,5 тысяч тонн, «Теплоэнергосервис» при плане 18 тысяч тонн сегодня перевез 600 тонн (3,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году северный завоз в республике был затруднён погодными условиями — в некоторых районах Якутии из-за тёплой погоды и обилия снега реки долго не замерзали. В несколько населённых пунктов грузы пришлось доставлять в авральном режиме — зимники были открыты там только в феврале — марте.

Читайте также: «В северный завоз Якутии закралась системная ошибка»

Это стало причиной того, что у руководства республики появились планы изменения схемы северного завоза и увеличивать запасы топлива и продуктов в населённых пунктах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северный завоз
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить