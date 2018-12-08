Иран намерен обеспечить скорейшую реализацию соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

Тегеран, , 13:34 — REGNUM Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил намерение страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по зоне свободной торговли. Об этом шла речь на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил один из участников встречи.

«Иранская сторона подтверждает намерение обеспечить скорейшее вступление в силу временного соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном», — отметил один из участников встречи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Госдума ратифицировала документ в ноябре 2018 года. В нем прописываются правила торговли между ЕАЭС и Ираном, приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), в которой Иран не участвует.

Не позднее чем через год после его вступления в силу ЕАЭС и Иран обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле.

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