Володин предложил Большое евразийское партнерство на базе ЕАЭС с ШОС

Москва, , 11:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать Большое евразийское партнерство на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и с участием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для противодействия американским санкциям.

«Наше торгово-экономическое сотрудничество определенно выиграет, если будут обеспечены, в том числе правовые, условия для межбанковских операций, взаиморасчетов в национальных валютах, защите инвестиций, оптимизации процедуры движения товаров через границу», — сказал Володин на конференции в Иране.

«Эффективно решить эту задачу можно, развивая интеграционные проекты. Например, на базе Евразийского экономического союза, создать Большое евразийское партнерство с участием ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества», — отметил спикер Госдумы.

Он призвал совместно противодействовать реализуемой США политике протекционизма, возведения торговых барьеров, санкций и ограничений.

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.