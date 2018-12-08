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Парламент Японии отменил запрет на гастарбайтеров

Экономика

Новая система виз поможет утолить кадровый голод в 14 областях экономики

Парламент Японии отменил запрет на гастарбайтеров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония

Токио, 8 декабря 2018, 04:40 — REGNUM  Парламент Японии принял поправки в законодательство, разрешающие найм иностранных рабочих, сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что поправки вступят в силу с апреля 2019 года, когда в Японии начнется новый финансовый год. Новая система рабочих виз для иностранных рабочих затронет 14 секторов экономики, включая строительство, сельское хозяйство, уход за престарелыми и другие.

Агентство подчеркивает, что потребность в рабочей силе возникла на фоне недостатка работников в этих отраслях, старения населения Японии и снижения рождаемости.

Ранее разрешения на работу в стране выдавались лишь зарубежным специалистам высокой квалификации и в узком круге областей, таких как наука и образование. В сфере физического труда иностранный труд был фактически запрещен.

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Правительство Японии
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