Парламент Японии отменил запрет на гастарбайтеров

Токио, , 04:40 — REGNUM Парламент Японии принял поправки в законодательство, разрешающие найм иностранных рабочих, сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что поправки вступят в силу с апреля 2019 года, когда в Японии начнется новый финансовый год. Новая система рабочих виз для иностранных рабочих затронет 14 секторов экономики, включая строительство, сельское хозяйство, уход за престарелыми и другие.

Агентство подчеркивает, что потребность в рабочей силе возникла на фоне недостатка работников в этих отраслях, старения населения Японии и снижения рождаемости.

Ранее разрешения на работу в стране выдавались лишь зарубежным специалистам высокой квалификации и в узком круге областей, таких как наука и образование. В сфере физического труда иностранный труд был фактически запрещен.