Собянин рассказал, как московская инфраструктура оживляет территории

Москва, , 16:32 — REGNUM В Москве сохранили рост инвестиций в основной капитал за счёт инвестиций в инфраструктуру, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма общения опубликована на официальном сайте правительства России.

«По Москве мы сохранили рост инвестиций в основной капитал за счёт резкого, значительного роста инвестиций в инфраструктуру», — сказал Собянин.

По его словам, когда инфраструктура подходит к промышленным территориям «с метро, дорогами, прочей инфраструктурой, там начинается своя активная жизнь».

«Развитие инфраструктуры поддерживает рост в основной капитал», — сказал глава Москвы.

Ранее он доложил премьер-министру о показателях экономики столицы и сообщил о преодолении в городе кризиса.

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