Минфин: ВВП Киргизии в 2019 году вырастет на 4%, а инфляция – на 4,7%

Бишкек, , 15:40 — REGNUM В 2019 году рост экономики Киргизии прогнозируется на уровне 4%, а инфляции — 4,7%. При этом объем валового внутреннего продукта должен будет достигнуть 604,7 млрд сомов (575,9 млрд рублей). Об этом заявил заместитель министра финансов Алмазбек Азимов, выступая на пресс-конференции.

По его словам, в 2020 году рост экономики республики составит уже 4,4%, а в 2021 году — 4,2%.

Также замминистра пообещал, что объемы производства в сфере промышленности в 2019 году вырастут на 3,2%, в сельском хозяйстве — на 2,7%, в сфере строительства — на 11,6%, в сфере услуг — на 3,7%.

Алмазбек Азимов отметил, что по прогнозам аналитиков, в 2019 году сумма госинвестиций составит 37,3 млрд сомов (35,5 млрд рублей).

«На основании этих показателей мы подготовили данные по обслуживанию государственного долга. В 2019 году на обслуживание внутреннего госдолга планируется направить 13,7 млрд сомов (13 млрд рублей), внешнего госдолга — 14,7 млрд сомов (14 млрд рублей)», — добавил он.

Говоря о бюджете Киргизии на 2019 год, замглавы финансового ведомства уточнил , что прогнозируемые доходы государственной казны с учетом грантов госинвестиций должны будут составить более 170,4 млрд сомов (162,3 млрд рублей) или 28,2% к ВВП.

«В номинальном выражении объем доходов по сравнению с утвержденным бюджетом 2018 года увеличатся на 9% или более чем на 14,1 млрд сомов (13,4 млрд рублей)», — подытожил Азимов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (более 496 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 4,6%. Инфляция по итогам минувшего года выросла на 3,2%.

Промышленность в этот период произвела продукции на 94,9 млрд сомов (более 90,3 млрд рублей), сельскохозяйственная отрасль — на 64,2 млрд сомов (более 61,1 млрд рублей) и сфера строительства — на 42,9 млрд сомов (около 40,8 млрд рублей).

Отметим, что государственный внешний долг Киргизии в настоящее время составляет около $3 млрд 764,5 млн (более 251,2 млрд рублей) или 48,5% от ВВП республики. Государственный внутренний долг — более $600,3 млн (свыше 40 млрд рублей) или 7,7%. При этом пик выплат по госдолгу выпадет на 2027 год, когда из бюджета республики придется выделить на эти цели $400 млн (около 26,7 млрд рублей).