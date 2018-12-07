Минстрой доведёт российские строительные нормы до международных стандартов

Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM Министерство строительства России приведёт строительные нормы к международным стандартам. Такое обещание дал журналистам глава Минстроя Владимир Якушев на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, «зарубежные коллеги» обогнали россиян по вопросу ценообразования и технического регулирования в строительстве. Нормы в этих сферах будут приведены к международному стандарту, заявил Якушев.

Нынешнее отставание усложняет работу с иностранными проектировщиками. Многие из них отказываются работать в России из-за разных стандартов в проведении проектных работ, подчеркнул министр.

Напомним, ранее также глава Минстроя призвал беречь Градостроительный кодекс РФ от бесконечных правок. Из-за постоянных изменений в документе содержатся противоречащие друг другу нормы, посетовал Якушев.

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