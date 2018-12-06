Проект строительства детского сада на месте рощи в Ростове-на-Дону одобрен

Ростов-на-Дону, , 23:00 — REGNUM Проект строительства детского сада на 300 мест в микрорайоне Александровка в Ростове-на-Дону получил добро. Положительное заключение выдано по итогам проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 6 декабря.

Как проинформировал руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» Алексей Бондарев, дошкольное учреждение смогут посещать дети от двух до семи лет.

Детский сад оснастят пассажирским лифтом. Проектом также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, оснащенные всем необходимым. Во время прогулок на свежем воздухе от дождя или солнца воспитанники смогут спрятаться под навесом.

Учреждение будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

ИА REGNUM напоминает, что детский сад в микрорайоне Александровка появится в рамках программы освоения территории Александровской рощи. Проект застройки на улице Вересаева, вызвавший общественный резонанс, были проведены летом текущего года. За реализацию проекта выступили чиновники и жертвы строительных пирамид, которым обещаны квартиры в новых домах. За сохранение лесопитомника выступили более 4 тыс. горожан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, деревья в Александровской роще занимали ранее площадь 54 га. После возведения многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры «зелёная территория» сократится до 18 га.

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