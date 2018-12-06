Нижегородские АЗС начнут штрафовать за некачественное топливо с 1 января

Нижний Новгород, , 22:43 — REGNUM С 1 января 2019 года в Нижегородской области начнут действовать штрафы за некачественное топливо на автозаправках (АЗС). Постановление «О введении ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива в Нижегородской области» утвердил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в минпромторге региона.

В частности, запрет касается нефтепродуктов, выпускаемых не по техническому регламенту (ТС 013/2011).

Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов пояснил, что это такие виды топлива как судовое маловязкое, печное, газоль-керосиновая фракция и иные средние дистилляты.

«Такие дистилляты, в среднем, на 10% дешевле нормального топлива, и, люди, конечно, соблазняются дешевизной. При этом содержание серы в таких нефтепродуктах превышено в сотни раз, что очень негативно сказывается на двигателе автомобиля и приводит к дорогостоящему ремонту», — отметил министр и добавил, что постановление поможет защитить и потребителей, и природу.

Глава приволжского Управления Росстандарта Владимир Калентьев уточнил, в настоящее время торговля различными фракциями разрешена, но распространена в основном за пределами Нижнего Новгорода.

Постановление предусматривает штраф для должностных ли в размере 50 тыс. рублей, для юридических лиц — в размере 500 тыс. рублей.

Жители, подозревающие, что заправку произвели некачественным топливом, могут сделать забор из автомобильного бака и привезти в лабораторию ФБУ «Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области» для проверки. В случае, если будет установлено, что топливо некачественное, потребитель сможет обратиться в суд.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам октября автомобильные бензины подорожали в Нижегородской области на 9,2% при сравнении с данными за декабрь 2017 года. В зависимости от марки топлива стоимость за литр колебалась от 41 до 48,17 рубля.

С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 9,7%, до 41 рубля за литр, марки АИ-95 — на 9,3% (до 44,19 рубля), АИ-98 — на 6,4% (до 48,17 рубля), а дизельное топливо стало обходиться дороже на 11,5% — 43,84 рубля за литр.