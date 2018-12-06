Путин поручил предоставить экспортерам услуг из России право на возврат НДС

Москва, , 20:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение внести в российские законодательство поправки, которые дают право на возврат налога на добавленную стоимость при экспорте работ и услуг. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте президента России по итогам встречи с главой организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

В поручении президента сказано:

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление условий налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров».

Данное поручение должно быть исполнено правительством России до 1 июля 2019 года.

Напомним, что еще в начале ноября глава «Деловой России» на встрече с президентом Путиным попросил его поручить правительству четко определить в Налоговом кодексе термин «экспорт услуг». Репик тогда отметил, что российские экспортеры услуг не имею право на вычет по НДС, тогда как российские поставщики ряда товаров таким правом пользуются. Это делает российских поставщиков услуг менее конкурентноспособными на внешних рынках.