Автокраны ивановского производства расписали художники из Палеха

Иваново, , 18:39 — REGNUM Проект «Ивановец да Палех» реализован на ивановском машиностроительном заводе в содружестве с художниками Палеха. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 6 декабря.

Проект приурочен к 65-летию с начала производства автокранов «Ивановец», которое предприятие отметит в 2019 году: в 1954 году с конвейера завода «Автокран» сошел первый кран грузоподъемностью пять тонн. В рамках проекта мастера из Ассоциации художников Палеха «Возрождение» расписали автокраны, вошедшие в новую лимитированную коллекцию предприятия. Изображение узнаваемой палехской жар-птицы нанесено на стрелу и частично на кабину автокрана.

«В будущем году мы планируем в полтора раза увеличить объем производства, планируем регулярно выводить на рынок новую продукцию. И нам хотелось бы усилить этот акцент, в начале все новые образцы будут выходить именно с таким изображением. Одно дело — традиционная стрела, другое — палехская, которая показывает особенность момента», — отметил на презентации «юбилейных» кранов гендиректор завода Игорь Кульган.

Отметим, что до юбилея предприятие могло и не дотянуть. С 2014 года завод оказался в глубоком кризисе, резко упали объемы производства, накопились долги, в том числе и по заработной плате. Не раз предприятие было на грани остановки, работников отправляли в вынужденные отпуска. В мае 2017 года Арбитражный суд признал ОАО «Автокран» банкротом, было введено конкурсное производство на шесть месяцев. Около 900 работников завода перешли на новое предприятие — ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран». К концу 2017 года удалось рассчитаться с долгами по зарплате, появились перспективы на увеличение производства. За 11 месяцев 2018 года выпущено 356 кранов под брендом «Ивановец», в том числе в ноябре — 64 крана. В планах на 2019−2021 годы — рост производства и расширение продуктовой линейки.