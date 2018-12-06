Росстат зафиксировал резкое подорожание валидола в России

Москва, , 17:52 — REGNUM Стоимость валидола в России в ноябре 2018 года увеличилась в среднем на 15,4%. Такие данные приводит 6 декабря пресс-служба Росстата.

Отмечается, что в целом в ноябре наблюдался заметный рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Помимо валидола, на 0,9−1,5% подорожали кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, а также бинт и медицинские термометры.

В то же время зафиксировано снижение цен на эссенциале форте Н (на 1,9%), сульфацетамид (на 0,7%), отечественные поливитамины без минералов (на 0,6%).

Напомним, ранее Росстат сообщил, что месячная инфляция в ноябре ускорилась до 0,5%. За период с начала года потребительские цены в стране выросли на 3,4%.

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