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Росстат зафиксировал резкое подорожание валидола в России

Экономика

Валидол в ноябре подорожал более чем на 15%

Росстат зафиксировал резкое подорожание валидола в России
Иллюстрация: Protoxin.ru

Москва, 6 декабря 2018, 17:52 — REGNUM  Стоимость валидола в России в ноябре 2018 года увеличилась в среднем на 15,4%. Такие данные приводит 6 декабря пресс-служба Росстата.

Отмечается, что в целом в ноябре наблюдался заметный рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Помимо валидола, на 0,9−1,5% подорожали кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, а также бинт и медицинские термометры.

В то же время зафиксировано снижение цен на эссенциале форте Н (на 1,9%), сульфацетамид (на 0,7%), отечественные поливитамины без минералов (на 0,6%).

Напомним, ранее Росстат сообщил, что месячная инфляция в ноябре ускорилась до 0,5%. За период с начала года потребительские цены в стране выросли на 3,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

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Цены на лекарства в РФ
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