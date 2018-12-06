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Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

Экономика

С начала года потребительские цены выросли на 3,4%

Москва, 6 декабря 2018, 17:44 — REGNUM  Потребительские цены в России в ноябре выросли в среднем на 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала года инфляция достигла 3,4%, в годовом выражении рост составил 3,8%.

Сообщается, что в семи субъектах Федерации в ноябре был зафиксирован рост цен на 0,9% и более, в том числе в Дагестане и Калмыкии — на 1,1% в результате увеличения цен на продовольствие.

В Москве инфляция за месяц составила 0,5%, в Санкт-Петербурге — 0,4%. За период с начала года — 3,5% и 3,2%.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре инфляция в России составила 0,4% после 0,2% в сентябре и нулевого показателя в августе.

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Инфляция
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