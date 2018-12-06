Еврокомиссия прогнозирует рост стоимости нефти Brent до $92 к 2030 году

Брюссель, , 16:22 — REGNUM Европейская комиссия ожидает, что среднегодовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 2030 году достигнет $92 за баррель. Об этом говорится в новом обзоре Еврокомиссии по сельскому хозяйству EU Agricultural Outlook.

«Макроэкономические оценки включают среднегодовую цену на нефть Brent в диапазоне между $80 и $85 за баррель в 2022—2027 годах с достижением $92 за баррель в 2030 году», — говорится в документе.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия резко повысила свой прогноз по средней стоимости нефти Brent в 2018 и 2019 годах — с $67,7 до $75,1 за баррель и с $63,9 до $80,6 за баррель соответственно.

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