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Доллар сохранит хождение в РФ, несмотря на дедолларизацию

Экономика

«Нам выгоднее платить в рублях. Нам выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях»

Москва, 6 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  Курс России на дедолларизацию не означает отказа от доллара, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара в установленных законом рамках в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары. Менять их на рубли и иную валюту», — сказал он.

Он пояснил, что суть курса — ориентироваться на свою валюту, рубль.

«Нам выгоднее платить в рублях. Нам выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях», — рассказал глава правительства.

Медведев отметил, что власти США «делают всё, чтобы подорвать доверие к доллару».

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Планы по дедолларизации в России
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