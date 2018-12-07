«Воюющим странам МВФ не дает денег» — на Украине вспомнили слова Порошенко

Киев, , 05:21 — REGNUM Тему введения на Украине военного положения Пётр Порошенко обсуждал не единожды, и теперь, когда оно введено, многие эксперты вспоминают, что же именно он говорил. Тем более, что еще в июле сего года он заявил, что «воюющим странам МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сейчас вопрос о военном положении». Поднимал он эту тему и позже, вплоть до времени сегодняшнего, когда ситуация изменилась. Что сейчас происходит в отношениях Украины и МВФ и каковы другие экономические новости этой страны, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Со своей стороны МВФ внезапно заявил, что давать деньги странам на военном положении уставом Фонда не запрещено. Примечательно, что хотя, как правило, МВФ с подобными решениями не спешит, на этот раз он среагировал оперативно, уже 26 ноября заявив об этом в своем киевском офисе, а 28 ноября — устами директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Скорость реакции вынуждает заподозрить — а не знали ли в МВФ о готовящейся украинской провокации заранее?

Между тем совместных дел у Украины и МВФ немало. Это не только кредиты (в Киеве ждут транша от МВФ уже в этом месяце), но и, в том числе, анализ украинского законопроекта о налоге на выведенный капитал, которым (налогом) в Киеве намерены заменить налог на прибыль предприятий. Налог впредь предлагается платить только с той прибыли, которая выводится за пределы Украины, а реинвестируемые в украинскую экономику средства облагаться налогом не будут. Фонду эта идея не понравилась из-за опасений резкого падения доходов бюджета, но власти еще намерены МВФ переубедить, ведь украинскому бизнесу смена налога выгодна.

О других событиях украинской экономики читайте в статье: Военное положение — это непонятно и очень страшно: обзор экономики Украины

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