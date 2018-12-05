Военное положение — это непонятно и очень страшно: обзор экономики Украины

Андрей Стеценко, , 12:21 — REGNUM

Приватизация

В Фонде госимущества Украины решили, что введение военного положения — не повод отказываться от приватизации компании «Центрэнерго», ранее назначенной на декабрь. Правда, никаких подробностей о конкурсе в ФГИ до сих пор не сообщают.

«Конкурс по «Центрэнерго» должен состояться 13 декабря. Сейчас идет прием заявок, после этого компании должны внести гарантийный взнос, и только после этого можем говорить о количестве участников конкурса и их названиях», — говорится в кратком сообщении пресс-службы.

Кстати, нежелание отказываться от проведения конкурса — лишний аргумент в пользу того, конкурс готовится под Виталия Кропачёва (бизнесмена называют смотрящим за угольной отраслью от президента Украины Петра Порошенко). Иностранных инвесторов военное положение отпугнёт, однако отечественные знают внутренние расклады и понимают, что его введение вызвано политической ситуацией внутри Украины, а совсем не инцидентом в Керченском проливе. Согласно инсайдерской информации издания facenews.ua, структуры Кропачёва уже собрали 6 млрд грн, необходимых для покупки энергетического актива.

В настоящее время об участии в конкурсе заявили пять компаний.

И.о. главы ФГИ Виталий Трубаров рапортует, что на сегодня более 30 электронных торговых площадок участвуют в малой приватизации. А в министерстве экономического развития пытаются успокоить покупателей.

«Согласно указам президента Украины, не предусмотрено никаких оснований для изменений в проведении аукционов в системе ProZorro.Продажи. Все запланированные аукционы, независимо от того, в какой области расположен лот, будут проведены, как и планировалось», — говорится в пресс-релизе министерства.

Специальная контрольная комиссия Верховной рады Украины по вопросам приватизации соберётся на заседание 6 декабря. В повестке дня — угроза срыва приватизации Запорожского алюминиевого комбината. При этом не сообщается, что же именно грозит приватизации актива. Напомним, решение о возврате ЗАлКа в собственность государства было принято ещё в 2011 году, однако физически пакет акций был возвращён только в 2015-м, и ещё год экс-собственник (компания «РусАл») пыталась оспорить это решение. Причина национализации предприятия, по версии властей Украины, — невыполнение инвестиционных обязательств.

Правительство выложило перечень объектов большой приватизации на 2019 год, однако новинок там немного. Практически все активы уже знакомы и попросту перекочевали в 2019 год из перечня приватизации-2018. Итак, Кабмин Гройсмана в год проведения в стране президентских и парламентских выборов рассчитывает продать «Турбоатом», «Электротяжмаш» (энергетическое машиностроение), «Азовмаш» (ж/д вагоны и цистерны, портовые и промышленные краны), Одесский припортовый завод (крупнейшее химпредприятие страны, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака), пять облэнерго, а также ТЭЦ в Кривом Роге, Херсоне, Днепропетровске и Северодонецке.

Кроме того, в перечень попали «Сумыхимпром» (производство оксида титана), Запорожский титано-магниевый комбинат (титан губчатый, отливки, слитки, тетрахлорид титана, ферротитан), «Индар» (производство инсулина), «Президент Отель», «Завод алюминиевой фольги», а также по две компании из отрасли угледобычи («Краснолиманская» и Минэнергоуголь») и аграрной отрасли («Украгролизинг» и «Аграрный фонд»). Всего в перечне 23 объекта.

Валюта

По состоянию на 5 декабря Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,12 грн (+0,45 грн с 22 ноября). Подорожали и остальные валюты. Евро — до 32,08 грн (+0,4 грн). Рубль — до 0,423 грн (+0,002 грн). Причина очевидна: военное положение нанесло гривне сокрушительный удар.

Курс «межбанка» 4 декабря остановился на уровне 28,03−27,07 грн (+0,06 грн). Торги завершились на более низком курсе, чем тот, с которого они стартовали (27,17−27,21 грн/долл).

А вот на чёрном рынке доллар пока стоит дороже, чем на межбанке: 28,07−28,12 грн (+0,15 грн).

Сейчас валютный рынок уже немного успокоился, однако ровно неделю назад (26 ноября) украинцы вспомнили февраль 2015 года и то чувство, когда страна летит в тартарары.

«Военное положение приведёт к панике населения. Так как военное положение ввели только на 30 дней, а не на год, то есть надежда, что после того, как военное положение отменят, начнется ревальвация гривны. То есть мы вернемся к курсу 28 гривен за доллар. Такая надежда есть. Сейчас курс доллара уже достиг 29 гривен за доллар. В некоторых регионах даже выше. На курс доллара влияет паника. Кроме того, есть надежда, что в тех регионах, где не ввели военное положение, курс должен вернуться до прежнего уровня — ниже 28 гривен за доллар», — охарактеризовал скачки на валютном рынке директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

29 грн/долл. — это ещё скромно. На чёрном рынке в пиковые моменты покупка американской валюты местами доходила почти до 30 грн, тогда как у продажи, казалось, верхней планки не было вовсе. Во-первых, спекулянты продавали довольно неохотно. В среднем — по 32 грн/долл. Однако встречались и более высокие предложения. Самое высокое из зафиксированных при введении военного положения — 39,5 грн/долл.

Прямо сейчас ажиотажный спрос на валюту закончился, а в пятницу, 30 ноября, доллар на межбанке даже не хотели брать.

«По пятницам всегда берут меньше валюты, чем в другие дни, это сезонный момент, к которому все привыкли. Но еще больше сегодня сыграла дата 30 ноября — последний день месяца. Компаниям была нужна гривна для налоговых платежей и выплаты зарплат работникам, потому они активнее продавали свою валютную выручку», — пояснил изданию «Страна.ua» начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.

Впрочем, он напоминает, что «…нерезиденты покупают валюту для вывода из страны со второго рабочего дня месяца». Поэтому в течение первой недели декабря курс может разогнаться до 28,4 грн/долл.

Как видим, падение наблюдается до сих пор. Эксперты объясняют его тем, что спекулянты перебрали валюты во время паники в расчёте на дальнейшее падение, а теперь спешно от неё избавляются.

МВФ

«Воюющим странам МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сейчас вопрос о военном положении», — эту июльскую цитату в начале прошлой недели (когда вопрос введения военного положения только обсуждался в парламенте) припомнили Порошенко многие депутаты и эксперты.

Затем президент Украины вернулся к этой теме во время выступления в День независимости, в августе. И ещё раз — на открытии текущей сессии Верховной рады в сентябре. И вдруг — всё резко изменилось.

Однако не стоит тут пенять на одного только Порошенко, в МВФ тоже внезапно заявили, что не против давать деньги странам, где объявлено военное положение, и устав Фонда это не запрещает.

Вначале это оперативно заявили в киевском офисе МВФ — утром 26 ноября. А 28 ноября то же самое в ходе телефонного разговора с Порошенко подтвердила и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Нужно отметить, что в МВФ обычно на принятие таких решений уходит немало времени, что заставляет предположить: там заранее знали о Керченской провокации и возможности такого решения со стороны Украины.

Кроме того, Лагард подтвердила, что ключевые показатели госбюджета Украины — 2019 укладываются в ожидания Фонда, а совет директоров МВФ может рассмотреть утверждение новой программы сотрудничества с Украиной на заседании после 10 декабря.

Ещё до этой чехарды с военным положением звучали прогнозы о том, что Украина получит средства по новой программе stand by в три приёма: 1,5 млрд долл. и два раза по 1,2 млрд долл.

В МВФ воздерживаются от определения чёткой даты выплат, но предварительные выводы можно сделать, исходя из поведения Всемирного банка. Как мы помним, там тоже обещали помочь Украине кредитом, однако лишь после того, как будет возобновлено сотрудничество с МВФ. И вот 29 ноября стало известно, что 18 декабря ВБ соберётся для обсуждения предоставления Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл.

В правительстве Украины также подтверждают, что ждут транша МВФ в декабре, но остаётся нюанс: по состоянию на 5 декабря Порошенко ещё не подписал принятый Верховной радой бюджет.

Глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина прогнозирует скорое прибытие на Украину миссии МВФ. Однако миссия займётся уже не новой кредитной программой, а анализом законопроекта о налоге на выведенный капитал. Этим новым налогом на Украине хотят заменить налог на прибыль предприятий. Как можно догадаться из названия, суть предлагаемых изменений в том, что налог будет платиться только с той прибыли, которая выводится за пределы Украины, в то время как реинвестируемые в экономику средства облагаться налогом не будут. Инициатором нового налога выступает сам Порошенко.

Прежде в Фонде уже высказывали своё негативное отношение к этой рокировке — там боятся резкого падения доходов бюджета. Однако в правительстве не теряют надежды их переубедить, тем более что прецеденты уже бывали (пенсионная реформа). Шансы переубедить Фонд конкретно в этом вопросе действительно есть, поскольку смена одного налога на другой действительно мало что меняет, а украинскому бизнесу она выгодна — можно будет экономить. Сегодня бизнес вначале выводит средства за границу, а потом, в случае необходимости, заводит их обратно в виде инвестиций.

Топливо

По состоянию на вечер 5 декабря за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 31,51 грн (-0,31 грн с 21 ноября, +3,11 грн с начала года), за литр А-92 — 30,55 грн (-0,33 грн с 21 ноября, +3,62 грн с начала года). Дизтопливо продолжает вести себя нестандартно. Оно всё ещё стоит дороже А-92 и держит марку наиболее подорожавшего за год вида топлива: 31,25 грн (-0,28 грн с 21 ноября, +5,96 грн с начала года).

Автогаз подешевел до 15,52 грн/л (-0,77 грн).

По мнению экспертов, военное положение в целом не повлияет на стоимость моторного топлива на Украине (разве что косвенно — через курс доллара).

«Никакого ажиотажа мы пока не видим. Бензин — это не соль или крупа. Его нужно где-то хранить. Сколько канистр про запас может себе позволить обычный гражданин? Если бы были признаки ажиотажного спроса, они бы уже проявились», — напомнил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в эфире «112.Украина».

Более того, эксперт уверен, что сейчас — время снижать цены.

«Сейчас, в связи с падением котировок на нефть, есть очень хороший потенциал для снижения цены, порядка двух гривен на литре. Впрочем, участники рынка пока не очень торопятся снижать цены. В принципе, для рынка это свойственно. Я надеюсь, что они не будут спекулировать военным положением: мол, раз так, то снижать вообще не нужно».

Экономист Александр Охрименко с этой оценкой не согласен и предупреждает, что в тех десяти областях Украины, где ввели военное положение, возможно локальное увеличение цен на топливо — на 1−1,5 грн/л. Такой прогноз эксперт сделал в комментарии изданию «Голос.ua».

Журналисты espreso. tv провели собственный анализ динамики цен на топливо в ноябре. По их данным, в среднем по Украине стоимость литра А-95 в конце месяца по сравнению с началом снизилась на 0,16 грн. На столько же подешевело дизтопливо. Коррекция по А-92 была чуть больше — 0,17 грн. Однако крайние точки от этих средних значений отстоят далеко: кто-то не снижал цену вовсе, а кто-то (сеть АЗС Marshall) сбросил почти 3 грн на А-92 и А-95, а также 0,9 грн на дизтопливо.

Разное

Обозреватель издания «Страна.ua» Алексей Романов в Facebook рассуждает о последних займах правительства. Ставки по ним — как в «Марше авиаторов» — всё выше и выше.

«Министерство финансов 27 ноября разместило гривневые облигации на 70 дней под 19% годовых. А на 168 дней — под 18,5% годовых», — информирует специалист.

По его мнению, это означает, что правительство гасит прежние займы с помощью новых, т. е. строит классическую финансовую пирамиду. Причём немалая часть бюджета будущего года (40%) будет тратиться на то, чтобы эта пирамида не рухнула в самый неподходящий момент — например, накануне выборов.

В октябре Украина сократила выплавку стали до 1,788 млн тонн (-6,7%), однако всё-таки удержалась на 13-м месте в рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel, которое занимала и в сентябре. При этом большинство стран из первой десятки рейтинга, наоборот, увеличили производство, т. е. рынок, наоборот, растёт.

Стоимость аптечной корзины (условный показатель для понимания динамики роста цен на лекарства) на Украине с начала года выросла до 198,2 грн (+11,3 грн). Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. Больше всего в цене выросли импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты (+11%), т. е. эта товарная группа даже опережает инфляцию (+7,4% с начала года). Всего же мониторинг осуществляется по трем группам отечественных и импортных лекарств: антибиотики, сосудорасширяющие препараты, жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

54% украинского импорта продукции лёгкой промышленности — секонд-хенд, сообщает издание fraza.ua. По данным издания, Украина — на 3-ем месте в мире по объёмам импорта одежды, бывшей в употреблении. Издание также приводит оценку президента-председателя правления Ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяны Изовит. По её мнению, такой объём импорта равнозначен потере 45 тыс. рабочих мест.

В ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений, сообщает социологическая компания Research & Branding Group. По данным социологов, еще 9−10% респондентов сообщили, что имеют сбережения на срок от менее месяца до двух месяцев, 8% — на срок 3−4 месяца, и 5% — на срок до шести месяцев. Сообщается, что больше всего не имеющих сбережений украинцев среди тех, кому за 60, а меньше всего — среди тридцатилетних и сорокалетних. Наибольшее число украинцев, не имеющих сбережений, приходится на жителей областных центров, а меньше всего среди сельских жителей.

Военное положение

Вышеупомянутый эксперт Алексей Романов обратил внимание на одно из обстоятельств военного положения, касающееся бизнеса. Для не слишком аккуратных в делах бизнесменов это железный повод попытаться хотя бы на время увильнуть от выполнения обязательств (форс-мажор). Для остальных — взять паузу, приостановить запуск проектов, инвестиции. Косвенно это уже подтверждается падением котировок евробондов Украины, а также акций украинских компаний, торгующихся на Лондонской и Варшавской биржах.

«Отношение всех без исключения иностранных инвесторов к такому непонятному и в то же время страшному для них событию, как введение военного положения, однозначно негативное. Они не вникают в то, что речь идет всего о трех кораблях, а сам конфликт не имеет продолжения, а смотрят только на заголовки новостей. Ввод военного положения — для них это очень страшно», — описывает реакцию в комментарии для UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Исполнительный директора Международного фонда Блейзера Олег Устенко сформулировал сразу несколько обстоятельств, которыми обернётся для экономики введение военного положения. Одно из главных — угроза пересмотра бюджета:

«Введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны. Абсолютно логично — «что толку говорить о необходимости покупки нового дивана в дом, который уже начал гореть. Есть дела более приоритетные — гасить пожар!» … Логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета. Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна — «всё для нужд фронта». Родина в опасности. Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год — в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет «ночного бдения», который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе, становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство [Владимира] Гройсмана, и того, который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ и стать военным бюджетом».

Также эксперт напомнил о том, что после принятия такого решения не стоит ожидать роста иностранных инвестиций в экономику — удачей было бы сохранить их на уровне текущего года. А также о том, что на 2019 год приходится пик нагрузки по выплатам внешнего долга. Долга, который продолжает расти. За октябрь, согласно официальным данным, он вырос на 0,5% и достиг 74,32 млрд долл.

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