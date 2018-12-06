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Трамп заявил о сигналах со стороны Китая

Экономика

Это вселяет уверенность в заключении торговой сделки

Вашингтон, 6 декабря 2018, 02:47 — REGNUM  После встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина Пекин начал посылать «очень сильные сигналы», заявил американский лидер на своей странице в Twitter.

«Очень сильные сигналы посылает Китай после своего возвращения из долгой поездки, включающей в себя Аргентину. Не хочу показаться наивным, но я верю, что президент Си уверен в каждом сказанном слове во время нашей долгой и, надеюсь, исторической встречи. ВСЕ темы обсудили!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Китаем по торговым вопросам в Аргентине приведут к заключению выгодной торговой сделки. В свою очередь министерство коммерции КНР заявило об успешности переговоров в Буэнос-Айресе и также выразило уверенность, что торговая сделка будет заключена.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР выразили уверенность в успехе торговых договоренностей с США

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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