Четверг, 6 Декабря 2018 года
00:00:48 МСК

В южном Китае проводится ежегодная китайско-вьетнамская пограничная ярмарка

Экономика

Также в ней участвуют представители ряда стран Азии и даже Северной Африки

В южном Китае проводится ежегодная китайско-вьетнамская пограничная ярмарка
edwardpye
Ярмарка

Пекин, 5 декабря 2018, 22:52 — REGNUM  В уезде Хэкоу юго-западной китайской провинции Юньнань открылась 18-я китайско-вьетнамская ярмарка приграничной торговли, на которой представлены образцы электроники, продукции аграрного сектора и бытового спроса, сообщает 5 декабря Синьхуа.

Мероприятие продлится пять дней и уже привлекло внимание участников из третьих стран — Южной Кореи, Афганистана, Египта, Индонезии и Таиланда.

В программу ярмарки включен форум торгово-экономического сотрудничества между производителями Юньнани и сопредельной вьетнамской провинции Лаокай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить