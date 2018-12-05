Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Ставангер, Норвегия, , 16:24 — REGNUM Крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии Equinor (бывш. Statoil) минувшей осенью обнаружила скромные объемы природного газа на континентальном норвежском шельфе. Обнаруженные объемы не позволяют начать разработку месторождений, поиски сырья продолжатся в непосредственной близости с российской границей.

Как пишет TheBarentsObserver, осенью Equinor провела серию неудачных буровых работ в Баренцевом море, но открытий было мало. Теперь компания надеется на свое предстоящее бурение одной из восточных скважин, расположенной примерно в 170 км к северу от полуострова Варангер. Морская граница с Россией находится всего в 50 км.

По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено. Лицензия выдана Equinor (40%) в сотрудничестве с партнерами Aker BP (20%), Lundin Norway (20%) и Petoro (20%).

Издание уточнят, что это будет одна из нескольких норвежских скважин, которые планируется пробурить вдоль российской границы.