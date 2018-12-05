Минимальный доход от гражданства Италии начнут выплачивать в марте 2019

Рим, , 15:45 — REGNUM В ближайшие дни будут утверждены все технические детали для начала выплат минимального дохода от гражданства в Италии, заявил в среду, 5 декабря, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передаёт информагентство Askanews.

Выплаты начнут производиться в марте 2019 года, на месяц позже, чем будет реализовано другое предвыборное обещание партий-победительниц выборов 2018 года — снижение пенсионного возраста, добавил вице-премьер.

Норма минимального дохода от гражданства, а также минимальной пенсии гражданина предполагает, что ни один совершеннолетний гражданин страны не должен получать доход ниже 780 евро. Временно безработным гражданам государство предложит участвовать в общественных работах в период переобучения в обмен на получение выплаты.

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