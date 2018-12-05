Москва, , 15:30 — REGNUM Впервые за 16 лет палладий стал стоить дороже золота. Об этом говорят данные торгов 5 декабря.

Во время сессии на спотовом рынке цена на палладий повысилась до $1236,48 за тройскую унцию, тогда как за унцию золота давали $1235,37.

Цена на палладий выросла на 25% за четыре месяца на фоне дефицита этого металла. Палладий используется в автомобильной промышленности, спрос на него растет, а объем поставок ограничен.

Ранее в обзоре Metals Focus и Института геотехнологий говорилось, что палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году. В 2017 году в мире добыли 6,7 млн унций при спросе в 10,2 млн унций. Крупнейший производитель драгоценного металла в мире — российский «Норникель».