«Обдираловка в чистом виде» — экономист об удорожании парковок в Москве

Москва, , 15:37 — REGNUM Власти Москвы делают очередную попытку ошкурить население, уверен экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что с 15 декабря в Москве подорожают платные парковки.

«Это в чистом виде обдираловка, — сказал Жуковский. — Это очередная попытка ошкурить население. Я напомню, что, когда вся эта эпопея с платными парковками начиналась, всё это подавалось мэрией Москвы как огромное благо во имя москвичей. Платные парковки якобы будут сосредоточены только в местах повышенной нагрузки, то есть внутри Бульварного кольца, и уже тогда было понятно, что это дымовая завеса и что аппетиты будут расти по мере введения платных парковок. Поэтому после Бульварного кольца платные парковки вышли на Садовое кольцо».

Жуковский уточнил, что, с его точки зрения, повышение стоимости платных парковок — это очередной вид поборов.

«По большому счету это квазифискальная нагрузка на население, — сказал экономист. — То есть все эти разговоры про то, что идёт борьба с пробками или с каким-то повышенным трафиком, работали, когда речь шла о Бульварном кольце. Сейчас это уже в чистом виде бизнес-проект. И вот эти действия по повышению платности парковки до 380 рублей, сокращение времени бесплатной стоянки с 15 до 5 минут — это всё в чистом виде узаконенный грабёж. Власть вошла во вкус».

Эксперт обратил внимание на то, что городское начальство пользуется тем, что горожане не всегда могут отказаться от машины.

«Поэтому нравится или не нравится — терпи моя красавица, — продолжил Жуковский. — Ещё пару годиков подождём и парковаться в Москве будем уже по 600−800 рублей в час. Такого рода инициативы уже звучали в прошлом году. Прикормленные властью разного рода аналитические экспертные центры считали, что можно было ввести 500−600 рублей за паркинг. Властям надо, чтобы парковаться и ездить по городу могли только федеральные, региональные чиновники, мэрия, силовики, то есть все те, у кого есть спецсигналы, особые номера. Вот замечательная схема, когда только избранные, только каста небожителей будет по городу кататься и парковаться».

При этом экономист указал на несостоятельность доводов городских властей, приводимых ими в качестве обоснования для повышения платы за парковку. Речь идёт, в частности, о таких доводах, как разгрузка улиц, уменьшение пробок и так далее.

«Конечно, если трафик сократить в два раза, пробок будет меньше, — признал экономист. — А если вообще запретить въезд в город, то пробок вообще не будет. Власть так печётся о благосостоянии населения, что уже не знает, что ему «впарить». Уже и НДС подняли, чтобы мы меньше тратили и больше сберегали, акцизы на бензин задрали выше некуда, чтобы мы меньше дышали выхлопными газами, цены на продукты питания подняли, чтобы мы ожирением не страдали, и образование сделали платное, чтобы каверзные мысли в голову холопам не приходили. Каждую грабительскую реформу можно обосновать заботой о гражданах».

Подытоживая сказанное, Жуковский констатировал, что власти РФ не прекращают попыток максимально коммерциализировать все сферы жизни человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помимо повышения минимальной стоимости парковки в центре Москвы, на 1,9% улиц столицы будет установлен максимальный тариф. Он составит 380 рублей. Это улицы возле делового центра «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Кроме того, на этих улицах парковка станет платной и по воскресеньям.

Однако аппетиты мэрии этим также не ограничиваются. Меняется и размер оплаты за месяц и год — 37 тыс. рублей и 370 тыс. рублей в год на всех платных городских парковках в пределах Третьего транспортного кольца, 30 тыс. и 300 тыс. от Бульварного кольца до ТТК.

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