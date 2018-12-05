В Киргизии базовую премию ОСАГО предлагают установить в сумме 1 600 рублей

Бишкек, , 14:21 — REGNUM Власти Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект постановления о стоимости полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев и размерах выплаты по ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба госфиннадзора.

Предлагается установить базовую страховую премию по договорам ОСАГО в размере 1 680 сомов (1 600 рублей). Окончательная стоимость полиса будет зависеть от срока страхования, типа автомобиля, его года выпуска и объема двигателя, возраста водителя и его стажа, а также от наличия или отсутствия диагностической карты машины.

Выплаты по страховке в случае ДТП предложено установить в зависимости от ситуации:

за аварии, повлекшие смерть потерпевшего — 300 тысяч сомов (286 тысяч рублей)

за установление инвалидности потерпевшему I группы — 200 тысяч сомов (191 тысяча рублей)

за установление инвалидности потерпевшему II группы — 150 тысяч сомов (143 тысячи рублей)

за установление инвалидности потерпевшему III группы — 100 тысяч сомов (95 тысяч рублей)

«ребенок-инвалид» — 100 тысяч сомов (95 тысяч рублей)

за травмы и увечья без инвалидности — в размере фактических расходов на лечение, но не более 100 тысяч сомов (95 тысяч рублей)

за причинение вреда имуществу потерпевших — в размере причиненного вреда, но не более 150 тысяч сомов (143 тысячи рублей) каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов (429 тысяч рублей) всем потерпевшим

Также в госфиннадзоре отмечают, что для обеспечения государственного автопарка Киргизии, насчитывающего 9 090 автомобилей, страховыми полисами потребуется выделение из государственого бюджета около 20 млн сомов (более 19 млн рублей) в год.

ИА REGNUM напоминает, что с 7 февраля 2019 года страхование автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Киргизии, станет обязательным.

Отметим, что закон об ОСАГО в республике должен был вступить в силу 7 февраля 2016 года, но из-за резко негативной реакции граждан и проблем с нормативно-правовой базой введение принудительного автострахования было отложено.