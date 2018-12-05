В ЛНР выросло поголовье крупного рогатого скота и птицы

Луганск, , 13:58 — REGNUM На 16% выросло поголовье свиней в Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявили в министерстве сельского хозяйства республики, сообщает 5 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, данные приводятся на 1 декабря 2018 года. Так, поголовье крупного рогатого скота и птицы выросло на 6%, свиней — на 16%. Также увеличились показатели по воспроизводству стада: приплод телят вырос на 8%, объемы осеменения телок — на 38%, свиней — на 16%.

Помимо этого выросло производство мяса и яиц.

Напомним, в 2017 году Украина объявила блокаду ДНР и ЛНР, однако это только подстегнуло экономику республик. Теперь республики успешно сотрудничают со многими странами и активно развиваются.