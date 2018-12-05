Кобылкин назвал срок решения проблем с выбросами угольной пыли

Москва, , 11:54 — REGNUM Решение проблем с выбросами угольной пыли в ряде городов России возможно к 2020 году. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр природных ресурсов страны Дмитрий Кобылкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос поднял депутат Виктор Пинский («Единая Россия»). Он напомнил министру о проблемах жителей города Находка Приморского края.

«Мне продолжают поступать обращения граждан, которые не видят изменения ситуации в лучшую сторону. Со страхом ждут зиму, поскольку зимой воздух становится суше, дышать становится сложнее. И чтобы понять настроение людей, нужно побывать в этом городе. Вы недавно вернулись из Приморского края, проводили совещание по угольной пыли. Мой вопрос: когда министерство планирует выполнить поручение президента и решить эту проблему окончательно и когда, по вашим расчётам, люди, проживающие в городе Находка, смогут дышать чистым воздухом? Такой же вопрос задают и мои коллеги из фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Приморского края», — сказал депутат.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что проблема актуальна не только для Находки, есть и другие города в Российской Федерации, где этот вопрос очень остро стоит. И люди абсолютно аргументированно задают его.

«Это плохо то, что так происходит! До 2020 года мы должны перейти на полностью закрытую перевалку угля в тех местах, где мы не можем обеспечить снижение выбросов угольной пыли. И мы это обязательно сделаем. Именно об этом со стивидорами было совещание во Владивостоке, когда я их собирал. 10 декабря я собираю 29 крупнейших стивидоров со всей Российской Федерации для того, чтобы они поделились лучшими практиками», — сказал Кобылкин.

«Мы эту работу держим под особым контролем и нет сомнения в том, что мы с нею справимся», — заверил министр.

Также он высоко оценил усилия властей Приморского края и властей Находки по улучшению ситуации с угольной пылью. Так, глава города нагрузил предприятия, на которых идут выбросы угольной пыли, обязанностью по ликвидации ветхого и аварийного жилья, расположенного вблизи от перевалки.

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