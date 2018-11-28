В Дагестане посчитали энерговоров за 2018 год

Махачкала, , 16:25 — REGNUM Более двух тысяч фактов энерговоровства выявлены в Дагестане за первые девять месяцев 2018 года. Всего за этот период незаконно было потреблено 26 млн кВт. ч электроэнергии. Уровень потерь в сетях по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снижен почти на 3%, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Отмечается, что за девять месяцев специалисты дагестанской сетевой компании провели более 2 млн обходов потребителей и более тысячи рейдовых мероприятий, 238 из которых — с привлечением правоохранительных органов.

К административной ответственности были привлечены 147 неплательщиков. В отношении же 18 физических и юридических лиц, похитивших электроэнергию на сумму 250 тыс. рублей и более, решается вопрос об уголовном преследовании.

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Напомним, совокупный долг за электроэнергию субъектов Северо-Кавказского федерального округа к концу 2017 года превысил 22,8 млрд рублей. Задолженность Дагестана достигла более 7 млрд рублей. Больше было только у Чечни — более 9,1 млрд рублей.

Однако уже в первом полугодии 2018 года Дагестан вырвался на первое место в этом анти-рейтинге. В августе полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников заявил, что за первые пять месяцев года общий долг субъектов округа за электроэнергию достиг 27,5 млрд рублей. На долю Дагестана пришлось около 30% от общей суммы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Дагестане за долги были отключены от электроснабжения более 11,6 тыс. злостных неплательщиков. Более 19 тыс. абонентов успели погасить долги до отключения их от сети.