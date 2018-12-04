Уолл-стрит «сомневается» в примирении США и Китая

Нью-Йорк, США, , 20:04 — REGNUM Фондовый рынок США оказался в «красной зоне» через день после волны оптимизма в связи с объявлением о торговым перемирии Соединенных Штатов и Китая, 4 декабря передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 173,97 пункта (0,67%), до 25 652,46 пункта, индекс S&P 500 снизился на 14,80 пункта (0,53%), до 2775,57 пункта, индекс Nasdaq снизился на 46,18 очков (0,62%), до 7395,34 пункта.

«Не совсем ясно, на что согласились обе стороны, кроме как на временное перемирие», — пояснил журналистам сомнения рынка главный экономист Raymond James Скотт Браун.

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